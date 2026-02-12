Elica, ricavi 2025 a 460,6 milioni: raddoppia il contributo dei nuovi prodotti Cooking

Elica

(Teleborsa) -ha registrato nel 2025pari a 460,6 milioni di euro (in crescita del +1,9% vs FY 2024), grazie soprattutto alla crescita delle vendite a marchio in Europa e ai nuovi progetti OEM nel mercato nordamericano.L'è pari a 27,7 milioni di euro (31,4 milioni di euro nel FY 2024) con un margine sui ricavi del 6,0% (6,9% nel FY 2024). EBIT Normalizzato pari a 4,6 milioni di euro (8,1 milioni di euro nel FY 2024), con un margine sui ricavi dell’1,0% (1,8% al 31 dicembre 2024).Ilnormalizzato è pari a -4,8 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il Risultato Nettonormalizzato di Pertinenza del Gruppo si attesta a -6,4 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024.Lanormalizzata è pari a -52,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025 (escluso l’effetto IFRS 16 di-16,1 milioni di euro).Al 31 dicembre 2025, a seguito degli acquisti effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene un totale di n. 4.736.431 azioni proprie, pari al 7,5% del capitale sociale.: Elica ha accelerato e consolidato un percorso che sta trasformando il nostro modo di competere sul mercato. L’innovazione di prodotto, la nuova identità e i progetti avviati negli ultimi due anni stanno rafforzando in modo significativo il nostro posizionamento nel mondo del Cooking. I nuovi prodotti e la nuova distribuzione sono stati il motore della crescita e la prova della solidità della nostra visione. Il risultato economico rappresenta il costo di una trasformazione coraggiosa e di una opportunità fondamentale per Elica. Le scelte intraprese stanno già generando valore e ci preparano ad affrontare ancora più forti le sfide dei prossimi anni”. Ha dichiarato, con una presenza geografica che si allarga e la gamma prodotti Cooking e Motori più completa di sempre. Nel Cooking, il contributo dei nuovi prodotti raddoppia per il secondo anno consecutivo e arriva al 7% del fatturato brand: la direzione è quella giusta e gli investimenti in distribuzione diretta in Nord America ed Europa sosterranno il percorso di crescita. Nella Divisione Motori stiamo reagendo a una concorrenza asiatica aggressiva con una pipeline di nuove applicazioni in sviluppo che ci consentirà di entrare in segmenti ad alto potenziale, ampliando progressivamente il perimetro del business con risultati già nel 2027. I margini ne risentono, ma un cambiamento così radicale non avviene gratis, tanto più in una fase di mercato scarica di volumi e con prezzi sotto pressione., oltre che su una squadra determinata a far accadere le cose, con la consapevolezza che questo percorso rafforzerà la posizione competitiva di Elica costruendo valore nel medio termine. Ci aspettano mesi ancora complessi, ma questi segnali postivi confermano che la strategia è quella giusta", ha dichiarato