Svas Biosana, ricavi preliminari 2025 a 139,1 milioni: nuovo record per il gruppo

(Teleborsa) -, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ial 31 dicembre 2025 (non sottoposti a revisione legale) che evidenziano un risultato pari a 139,1 milioni, in crescita del 15,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (€ 120,2 milioni).La crescita del 2025, si legge nella nota dei conti, ancora una volta a doppia cifra, è il risultato di un rafforzamento trasversale delleprincipali aree di business del Gruppo. A sostenere questo andamento hanno contribuito sia l’integrazione delle società recentemente acquisite, sia la continua espansione commerciale in Italia nei mercati esteri.La, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici in Italia, registra un incremento del 21,3%, attestandosi a € 24,5 milioni, beneficiando anche del contributo di Mehos (società acquisita a luglio 2025 e consolidata a partire dal 2° semestre 2025), che ha contribuito per € 2,8 milioni di ricavi.La, specializzata nella produzione di custom pack e dispositivi medici avanzati, segna un progresso del 23,2%, attestandosi a € 10,1 milioni, confermando la solidità del modello produttivo del Gruppo.Performance molto positive anche per le: Mark Medical registra una crescita del 23,9%, con ricavi pari a € 50,3 milioni, mentre Bormia cresce del 26,1%, con ricavi pari a € 22,7 milioni. I risultati beneficiano dell’espansione commerciale e dei primi effetti dell’integrazione delle società serbe entrate nel perimetro del Gruppo a inizio 2025 che, nel complesso, hanno contribuito per € 8,5 milioni di ricavi, così ripartiti: € 5,8 milioni inclusi nella linea di business Mark Medical; € 2,7 milioni inclusi nella linea di business Bormia.ha dichiarato: “Il 2025 segna un nuovo record per SVAS, con una, che conferma la qualità e la solidità del nostro modello industriale e commerciale. I risultati ottenuti riflettono non solo il rafforzamento delle linee di business storiche, ma anche l’efficace integrazione delle realtà recentemente acquisite, che hanno già contributo in modo significativo all’incremento dei ricavi.: lo sviluppo dei nostri mercati, l’ampliamento dell’offerta a maggior valore aggiunto e unulteriore rafforzamento dell’integrazione operativa, per cogliere appieno le sinergie all’interno del Gruppo".