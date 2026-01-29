ING, utile netto 2025 a 6,3 miliardi di euro trainato da commissioni e nuovi clienti

ING

(Teleborsa) -ha chiuso l'con risultati finanziari solidi, sostenuti da una crescita costante della base clienti e dei ricavi da commissioni. Il gruppo bancario ha registrato un utile netto annuo di, con un utile prima delle imposte pari a 9.148 milioni di euro e un(ROE) del 13,2%.sono saliti a, supportati in particolare da un aumento del 15% delle, che hanno raggiunto i 4,6 miliardi di euro. Sul fronte commerciale, ING ha registrato una crescita netta deidi 57 miliardi di euro (+8%) e deidi 38 miliardi di euro (+6%). Lacontinua a dare i suoi frutti: la base di clienti primari mobile è aumentata di oltre 1 milione di unità nel 2025, toccando quota 15,4 milioni. "Nel 2025, nonostante la persistente incertezza geopolitica, abbiamo costantemente attuato la nostra strategia di accelerazione della crescita, aumento dell'impatto e ulteriore diversificazione dei ricavi, incrementando il business con un numero maggiore di clienti", ha dichiarato il Ceo,ING ha confermato una solidacon undel 13,1% e ha proposto undi 0,736 euro per azione. Grazie alla performance del 2025, il gruppo ha migliorato le: per il 2026 l'obiettivo di rendimento del capitale tangibile (ROTE) è superiore al 14%, mentre per il 2027 l'outlook è stato alzato a oltre il 15%.ha chiuso il 2025 con(1,34 milioni totali) e unsalito al 7,9%. Isono cresciuti del 22,6%, trainati da mutui (+56,2% per 3,5 miliardi) e prestiti personali. Anche ilBanking raddoppia i nuovi finanziamenti (2,2 miliardi), con una forte spinta sulla finanza sostenibile (4,4 miliardi mobilitati). Lasupera i 18 miliardi (+18,7%), mentre le masse gestite crescono del 22,3%. Tra le, il lancio di Arancio Business per le partite IVA e un miglioramento della qualità del credito (NPL ratio all'1,7%)."Nel 2025 abbiamo compiuto passi importanti per trasformare ING Italia in una banca universale – ha commentato, CEO di ING Italia dal 1° gennaio 2026 - I nostri clienti privati apprezzano l'offerta di strumenti di risparmio, ma sempre più anche i nostri prodotti di investimento e di consulenza. I clienti corporate ed istituzionali beneficiano di uno spettro servizi ancora più ampio e della nostra capacità di supportarli in oltre 100 Paesi nel mondo, con uffici in oltre 35 Paesi".