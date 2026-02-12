Gefran, ricavi 2025 salgono a 139 milioni di euro. Margini in calo con aumento costi

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso ilconsi attestano pari a 139 milioni di euro, evidenziando una crescita del 4,8% rispetto ai 132,6 milioni registrati nel 2024. L'incremento include il contributo dell'acquisizione di CZ Elettronica, entrata nel perimetro di consolidamento da aprile 2025 per un valore complessivo di 1,6 milioni; al netto di tale operazione, la crescita organica dei ricavi si attesterebbe al 3,6%.L'andamento deiha inciso negativamente sui ricavi di circa 1,9 punti percentuali, riflettendo l'evoluzione di alcune valute di riferimento, tra cui il Real brasiliano, il Renminbi cinese, la Rupia indiana e il Dollaro statunitense.Il Margine Operativo Lordo () risulta positivo per 22,4 milioni di euro, pari al 16,2% dei ricavi, rispetto ai 23,1 milioni registrati alla chiusura del 2024 (pari al 17,4% dei ricavi). Il maggiore valore aggiunto generato dai volumi di vendita non è stato sufficiente a compensare l'incremento dei costi operativi, determinando una lieve flessione dell'EBITDA pari a 0,6 milioni. Tra i principali fattori di incremento dei costi figurano maggiori altri costi operativi e l'aumento del costo del personale, legato sia al rafforzamento dell'organico sia all'incremento generalizzato delle retribuzioni in un contesto inflattivo.Laal 31 dicembre 2025, è positiva e pari a 32,8 milioni di euro, mentre il dato di fine 2024 era positivo per 34,2 milioni. È composta da disponibilità finanziarie a breve termine pari a 47 milionie da indebitamento a medio/lungo termine per 14,2 milioni.