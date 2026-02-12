Gefran, ricavi 2025 salgono a 139 milioni di euro. Margini in calo con aumento costi

(Teleborsa) - Gefran
, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso il 2025
con ricavi
si attestano pari a 139 milioni di euro, evidenziando una crescita del 4,8% rispetto ai 132,6 milioni registrati nel 2024. L'incremento include il contributo dell'acquisizione di CZ Elettronica, entrata nel perimetro di consolidamento da aprile 2025 per un valore complessivo di 1,6 milioni; al netto di tale operazione, la crescita organica dei ricavi si attesterebbe al 3,6%.
L'andamento dei cambi
ha inciso negativamente sui ricavi di circa 1,9 punti percentuali, riflettendo l'evoluzione di alcune valute di riferimento, tra cui il Real brasiliano, il Renminbi cinese, la Rupia indiana e il Dollaro statunitense.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA
) risulta positivo per 22,4 milioni di euro, pari al 16,2% dei ricavi, rispetto ai 23,1 milioni registrati alla chiusura del 2024 (pari al 17,4% dei ricavi). Il maggiore valore aggiunto generato dai volumi di vendita non è stato sufficiente a compensare l'incremento dei costi operativi, determinando una lieve flessione dell'EBITDA pari a 0,6 milioni. Tra i principali fattori di incremento dei costi figurano maggiori altri costi operativi e l'aumento del costo del personale, legato sia al rafforzamento dell'organico sia all'incremento generalizzato delle retribuzioni in un contesto inflattivo.
La posizione finanziaria netta
al 31 dicembre 2025, è positiva e pari a 32,8 milioni di euro, mentre il dato di fine 2024 era positivo per 34,2 milioni. È composta da disponibilità finanziarie a breve termine pari a 47 milionie da indebitamento a medio/lungo termine per 14,2 milioni.