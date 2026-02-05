Credemholding, prevista cedola di 3 euro su positivi risultati 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Credemholding
, società che controlla il 79,82% del capitale di Credito Emiliano
, ha approvato giovedì, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, i risultati preliminari
consolidati al 31 dicembre 2025.
La Società ha registrato un utile netto consolidato
pari a 487 milioni euro rispetto a 489 milioni del 2024. I positivi risultati raggiunti consentono di prevedere la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 3 euro per azione
. Il monte dividendi
complessivo degli ultimi 5 anni sale a oltre 556 milioni.