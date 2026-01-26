RedFish, ricavi 2025 in crescita a doppia cifra. Backlog Movinter a 108,5 milioni

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Iconsolidati gestionali relativi al 31 dicembre 2025 di(RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, mostrano una crescita significativa deiconsolidati pari a 67,8 milioni, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in cui la società aveva registrato ricavi consolidati pari a 50,6 milioni. Tale incremento, spiega la società in una nota, è frutto del consolidamento delle performance delle controllate incluse interamente, nel 2025, nel perimetro di consolidamento rispetto al 2024.In particolare:nel 2025 ha registrato una crescita del 5,7% (ricavi netti pari complessivamente a 27,9 milioni rispetto a 26,4 milioni al 31 dicembre 2024).- società controllata da Movinter, che è titolare del 75% del suo capitale sociale - ha apportato un fatturato netto complessivo, comprensivo della controllata Six U.S., pari a 15,8 milioni di cui 0,24 milioni di pertinenza Six U.S. (-1,3% rispetto a 16 milioni al 31 dicembre 2024 di cui 0,28 milioni di pertinenza Six U.S.);, che ha apportato un fatturato netto al 31 dicembre 2025, comprensivo della controllata SAIEP Med, pari a 23,6 milioni di cui 5,7 milioni di pertinenza SAIEP Med (+23,6% rispetto a 19,1 milioni al 31 dicembre 2024 di cui 4,97 milioni di pertinenza SAIEP Med).In aggiunta, la holdingha generato ricavi pari a 0,5 milioni (0,2 milioni al 31 dicembre 2024).I ricavi consolidati al 31 dicembre 2025 evidenziano una crescita del 9,9% rispetto ai 61,7 milioni di ricavi consolidati Pro-forma al 31 dicembre 2024. Questi ultimi, al fine di rappresentare una comparabilità a parità di perimetro con i dati sopra esposti, retrodatano gli effetti delle operazioni di acquisizione di Six Italia e SAIEP, come se le stesse fossero avvenute al 1° gennaio 2024, e sono composti da 26,4 milioni relativi a Movinter, 16 milioni relativi a Six Italia e Six US e 19,1 milioni relativi a SAIEP e SAIEP Med oltre al fatturato della holding RFLTC per 0,2 milioni.Nel periodo viene evidenziata una crescita di Movinter che passa da un fatturato al 31 dicembre 2024 pari a 26,4 milioni a 27,9 milioni al 31 dicembre 2025 (+5,7%), una forte crescita di SAIEP che passa da un fatturato al 31 dicembre 2024 pari a 19,1 milioni a 23,6 milioni al 31 dicembre 2025 (+23,6%) e un lieve decremento del fatturato di Six Italia che passa da un fatturato al 31 dicembre 2024 pari a 16 milioni a 15,8 milioni al 31 dicembre 2025 (-1,3%).Ilunitamente a quello delle sue controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento e ancora da evadere, risulta al 31 dicembre 2025 pari a 108,5 milioni di cui circa il 61,6% relativo al 2026 e il restante 38,4% agli anni successivi. Del totale complessivo del backlog consolidato, 39,3 milioni sono riferibili a Movinter (di cui circa il 58,1% relativo al 2026 ed il restante 41,9% agli anni successivi), 24,5 milioni sono riferibili a Six Italia (di cui circa il 61% relativo al 2026 ed il restante 39% tagli anni successivi), mentre i restanti 44,8 milioni sono riferibili a SAIEP (di cui circa il 64,9% relativo al 2026 ed il restante 35,1% agli anni successivi). Per la natura del business non è possibile escludere eventuali ritardi nelle consegne, anche per eventuali cause non imputabili alla Società e/o alle società da questa controllate; dunque, la conversione in ricavi dell’eserciziocorrente potrebbe confluire nell’esercizio 2027 e così per gli esercizi successivi.del Consiglio di Amministrazione di RFLTC, ha così commentato: “L’acquisizione di Movinter ad aprile 2023 è il prototipo delle operazioni di investimento che caratterizzano il core business di RedFish LongTerm Capital: accompagnare società dal potenziale sottovalutato in un percorso di crescita costante., sia a livello di ricavi di gruppo Movinter sia in termini di sviluppo e operazioni effettuate,. Gli investimenti effettuati nel 2024 nelle società Six Italia e SAIEP, oltre alla recente acquisizione di Alpi Aviation effettuata in modalità club deal nel 2025, hanno contribuito ad accelerare e consolidare il processo di crescita di Movinter e di riflesso di RFLTC. Movinter è ormai considerabile un player di riferimento nel segmento industriale italiano, che è un mercato che bisogna tornare a valorizzare partendo proprio dalle mid e small cap per essere competitivi nel lungo termine. Una holding come la nostra non si aspetta crescite repentine nel breve periodo, spesso dovute a fattori esterni ed estemporanei, ma una crescita regolare e stabile nel tempo, che è quella a cui riportano i risultati ottenuti sino ad ora".di RFLTC, ha aggiunto: ", che confermano il trend già evidenziato nella semestrale 2025 e nei KPI al 30 settembre 2025, testimoniando la validità delle attività che abbiamo effettuato, a livello di gruppo, in ottica di creazione di valore e crescita. I frutti di questo lavoro hanno un riscontro evidente nei numeri, e in particolare nelle performance delle controllate Movinter, Six Italia e SAIEP, dove il nostro Investment Manager e Amministratore Delegato del gruppo Movinter, Simone Lo Giudice, sta proseguendo con la strategia di crescita e sviluppo su nuovi clienti e sui mercati esteri, oltre a prestare attenzione all’attività di riorganizzazione interna. Questo al fine di sviluppare le sinergie industriali di gruppo, che saranno essenziali per il percorso di RFLTC dei prossimi anni".