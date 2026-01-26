First Capital: VF Adhesives rimborsa il debito in scadenza e sottoscrive un nuovo finanziamento da 4 milioni

First Capital

(Teleborsa) -comunica che V.F. Adhesives, veicolo di investimento al 100% di proprietà del Gruppo First Capital che detiene la partecipazione in Industrie Chimiche Forestali (ICF), ha rimborsato in data odierna i “Titoli di Debito V.F. Adhesives 2020-2025”, sottoscritti interamente dal Fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti SGR S.p.A..Contestualmente, VF Adhesives ha sottoscritto, per un importo di euro 4 milioni, un finanziamento della durata di 5 anni, concesso dall’istituto di credito bresciano Banca Santa Giulia S.p.A..L’operazione complessiva di rifinanziamento di VF Adhesives, spiega una nota, ottimizza la struttura finanziaria del veicolo per un periodo di ulteriori 5 anni, consentendo al Gruppo First Capital di continuare a perseguire l’obiettivo di gestione e valorizzazione dell’investimento in ICF.