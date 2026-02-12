Milano 13:35
46.675 +0,35%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:35
10.482 +0,10%
Francoforte 13:35
25.191 +1,35%

Francoforte: calo per Auto1

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Auto1, in flessione del 3,68% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Auto1, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,61 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,19.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
