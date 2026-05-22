Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1 , con una variazione percentuale del 2,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Auto1 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```