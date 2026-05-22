Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1, con una variazione percentuale del 2,27%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Auto1 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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