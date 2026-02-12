Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: scambi negativi per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leg Immobilien rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Leg Immobilien classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 65,08 Euro e primo supporto individuato a 63,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 66,88.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
