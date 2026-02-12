Giustizia, Sisto: "Ben venga AI ma non diventi padrone del vapore"

(Teleborsa) - "Ben venga l'intelligenza artificiale per organizzare meglio il lavoro, per le attività ripetitive, per la ricerca giurisprudenziale. Ma non deve mai diventare il padrone del vapore, né travolgere i settori di competenza umana. Se sapremo governarla con regole chiare e un controllo umano significativo, potrà essere uno strumento di progresso." Con queste parole ilè intervenuto al tavolo di confrontoorganizzato a Roma dae ospitato studio Tonucci & Partners.Nel suo intervento,ha messo in guardia dal fascino esercitato dall'intelligenza artificiale: "l'idea che qualcuno lavori al posto nostro è estremamente attrattiva. Ma questa è anche la grande tentazione patologica dell'IA: la sostituzione progressiva dell'uomo nelle valutazioni che rischiano di perdere la loro giuridicità". Al centro della riflessione, il carattere umano del diritto: "Il processo è umanità".A questo si aggiunge un"non cambia idea". Molti processi, ha ricordato Sisto, si risolvono grazie a un'intuizione decisiva o a un elemento sopravvenuto, mentre "l'IA replica schemi: alza il livello della ripetizione, ma abbassa quello dell'intuizione qualitativa".Sisto ha quindi criticato una concezione meramente quantitativa dell'efficienza giudiziaria, soffermandosi sulle misure cautelari: "c'è chi vorrebbe abbreviare i tempi di esame da parte del GIP. Io sono profondamente contrario. Se il giudice ha bisogno di più tempo per studiare le carte, ben venga". Una giustizia migliore – ha concluso – non è necessariamente una giustizia più veloce".Sul ruolo strategico della trasformazione digitale si è soffermata, sottolineando come "la trasformazione digitale della Giustizia non sia solo una leva di efficienza, ma un fattore chiave per la competitività del sistema Paese e la fiducia dei cittadini". Se progettata con dati ben governati e un'AI responsabile, può diventare "un acceleratore strutturale di modernizzazione".Laha richiamato la centralità dell'approccio antropocentrico nell'innovazione della Giustizia, riconoscendo il valore dell'IA come supporto nella gestione di dati e fascicoli complessi, ma ribadendo che "la responsabilità deve restare in capo al magistrato o all'avvocato".Sulla certezza delle fonti è intervenuto ilsottolineando la necessità di un perimetro di dati definito, affidabile e normativamente certo per evitare criticità nell'uso dell'intelligenza artificiale.Laha invitato a "non assumere un atteggiamento oscurantista» verso il progresso tecnologico, mettendo però in guardia dal rischio di una giustizia «ridotta a procedure automatiche", e richiamando il tema dell'equità nell'accesso agli strumenti digitali.Il punto di vista dell'avvocatura è stato portato dahe ha sottolineato come l'IA debba essere governata dall'uomo nella fase decisionale, per non compromettere la parità delle parti e la responsabilità professionale.Infine,ha ricordato che oggi non esistono sistemi di intelligenza artificiale pienamente autonomi: l'IA opera con "una supervisione umana" e va sviluppata come "un cantiere", valutando costantemente utilità e rischi, soprattutto in ambiti delicati come la giustizia.Al tavolo di confronto hanno preso parte avvocati, ricercatori e professionisti del settore, contribuendo a un dialogo multidisciplinare sulle opportunità e sui limiti dell'intelligenza artificiale applicata al sistema Giustizia.