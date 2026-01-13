Scuola, Anief: "Ripartono trattative per stabilizzazione assistenti per l'autonomia e la comunicazione"

"Riprende presso la settima e la decima commissione di Palazzo Madama l'esame per stabilizzare negli enti locali con contratto a tempo indeterminato, ovviamente dopo concorso dedicato, migliaia di assistenti per l'autonomia e la comunicazione che da anni affiancanoi docenti sostegno nella cura degli alunni con disabilità". È quanto affermaricordando che"questi precari hanno il destino lavorativo e occupazionale legato ai fondi che periodicamente vengono erogati alle cooperative chegestiscono questa funzione"."Domani, mercoledì 14, – fa sapere– si riprenderà nelle commissioni l'esame di questa proposta di legge in cui si discuteranno anche gli emendamenti suggeriti dall'Anief. Rispetto alla alla proposta iniziale, la proposta che si discuterà vuole inquadrare tale personale – dopo un accordo in sede di conferenza unificata – non più nel comparto istruzione e ricerca, ma nel comparto delle funzioni locali. Vista l'importanza dell'inclusione di questi alunni e visto che c'è bisogno di lavoratori all'interno della scuola anche specializzati, noi spingeremo affinché questa proposta diventi legge e ci sia quindi questa assunzione all'interno degli enti locali".