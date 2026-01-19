Milano 10:58
Economia, Fintech
CheckSig valutata 33,5 milioni di euro nell'ultimo round. Focus sulla crescita all'estero
(Teleborsa) - CheckSig, fintech italiana fondata nel 2019 da Ferdinando Ametrano e Paolo Mazzocchi con l'obiettivo di rendere sicuri e trasparenti i servizi cripto per investitori privati e istituzionali, ha chiuso un round di finanziamento Series A extension da 3,5 milioni di euro. Il capitale raccolto sarà impiegato per accelerare la crescita dell'azienda in Italia e all'estero, rafforzando la leadership nel settore cripto europeo.

Il round segue il Series A da 2,7 milioni di euro chiuso nel 2024 e porta la valutazione post-money di CheckSig a 33,5 milioni di euro. Hanno partecipato all'operazione un pool di investitori privati strategici e aziende selezionate, confermando la fiducia nel modello di business e nel potenziale di espansione del settore.

Grazie alle risorse raccolte, CheckSig potrà accelerare lo sviluppo di soluzioni cripto innovative. Tra i prodotti già lanciati ci sono custodia cripto, trading cripto, sostituto d'imposta cripto, CheckSig Clear (piattaforma Crypto-as-a-Service sviluppata per banche e intermediari finanziari).

La fintech punta a ottenere la licenza MiCAR prevista per il 2026, che confermerà la sua capacità di offrire servizi cripto regolamentati. In parallelo, CheckSig ha già avviato il processo di internazionalizzazione, con l'apertura dell'operatività in Svizzera nel 2025 e piani per estendere la propria presenza in nuovi mercati europei nel prossimo biennio.

"Questo round ci permette di consolidare la nostra posizione sul mercato italiano e di accelerare l'espansione internazionale - afferma il CEO Ferdinando Ametrano - I prossimi anni saranno fondamentali per la crescita del settore cripto: l'apertura del mercato europeo, i nuovi flussi di capitale e la crescente adozione su scala istituzionale trasformeranno il mercato. CheckSig vuole guidare questa evoluzione, offrendo servizi sicuri e regolamentati che permettano ad investitori privati e istituzionali di partecipare al settore in modo semplice e affidabile".
