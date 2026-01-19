CheckSig valutata 33,5 milioni di euro nell'ultimo round. Focus sulla crescita all'estero

(Teleborsa) -, fintech italiana fondata nel 2019 da Ferdinando Ametrano e Paolo Mazzocchi con l'obiettivo di rendere sicuri e trasparenti i servizi cripto per investitori privati e istituzionali, ha chiuso un. Il capitale raccolto sarà impiegato per accelerare la crescita dell'azienda in Italia e all'estero, rafforzando la leadership nel settore cripto europeo.Il round segue il Series A da 2,7 milioni di euro chiuso nel 2024 e porta la. Hanno partecipato all'operazione un pool di investitori privati strategici e aziende selezionate, confermando la fiducia nel modello di business e nel potenziale di espansione del settore.Grazie alle risorse raccolte, CheckSig potrà. Tra i prodotti già lanciati ci sono custodia cripto, trading cripto, sostituto d'imposta cripto, CheckSig Clear (piattaforma Crypto-as-a-Service sviluppata per banche e intermediari finanziari).La fintech, che confermerà la sua capacità di offrire servizi cripto regolamentati. In parallelo, CheckSig ha già avviato il processo di internazionalizzazione, con l'apertura dell'operatività in Svizzera nel 2025 e piani per estendere la propria presenza in nuovi mercati europei nel prossimo biennio."Questo round ci permette di consolidare la nostra posizione sul mercato italiano e di accelerare l'espansione internazionale - afferma il- I prossimi anni saranno fondamentali per la crescita del settore cripto: l'apertura del mercato europeo, i nuovi flussi di capitale e la crescente adozione su scala istituzionale trasformeranno il mercato. CheckSig vuole guidare questa evoluzione, offrendo servizi sicuri e regolamentati che permettano ad investitori privati e istituzionali di partecipare al settore in modo semplice e affidabile".