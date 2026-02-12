New York: amplia l'ascesa Exelon

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di energia elettrica e gas naturale
, che mostra una salita bruciante dell'8,59% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Exelon
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Exelon
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,45 USD. Possibile una discesa fino al bottom 46,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 52,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)