GE Aerospace, quarto trimestre in crescita a doppia cifra oltre il consensus

GE Aerospace

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 1,57 dollari, in crescita del 19% rispetto al pari periodo del 2024, e oltre le stime degli analisti ferme a 1,43 dollari. Ildel trimestre è stato pari a 11,87 miliardi, il 20% in più rispetto all'anno precedente e superiore anche al consensus di 11,2 miliardi.Nell'iGE Aerospace ha consuntivato 42,3 miliardi di, in crescita dai 35,1 miliardi del 2024, e undi 6,37 dollari, a fronte dei 4,60 dell'anno prima. Ilsi è attestato a 7,7 miliardi in aumento del 24% sull'anno precedente.Il P, ha dichiarato: "Con un quarto trimestre positivo, GE Aerospace ha chiuso un anno eccezionale, con un fatturato in crescita del 21%, un utile per azione (EPS) in crescita del 38% e una Free Cash Flow conversion superiore al 100%. La nostra performance dimostra come FLIGHT DECK stia prendendo piede, mentre acceleriamo la produzione di servizi e attrezzature per soddisfare il nostro crescente portafoglio ordini di circa 190 miliardi di dollari"."Entriamo nel 2026 con un solido slancio per consolidare questi risultati e siamo ben posizionati per creare maggiore valore per i nostri clienti. Questo supporta un altro anno di sostanziale crescita dell'EPS e della liquidità, e sono fiducioso che il nostro team ci riuscirà", ha aggiunto Culp.Per l'GE Aerospace si attende di migliorare quanto fatto nel 2025 con l'obiettivo di conseguire uncompreso tra 7,10 e 7,40 dollari e untra 8,0 e 8,4 miliardi (FCF conversion superiore al 100%)