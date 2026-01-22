Milano 13:01
GE Aerospace, quarto trimestre in crescita a doppia cifra oltre il consensus

(Teleborsa) - GE Aerospace ha chiuso il quarto trimestre 2025 con un utile per azione rettificato di 1,57 dollari, in crescita del 19% rispetto al pari periodo del 2024, e oltre le stime degli analisti ferme a 1,43 dollari. Il fatturato del trimestre è stato pari a 11,87 miliardi, il 20% in più rispetto all'anno precedente e superiore anche al consensus di 11,2 miliardi.

Nell'intero 2025 GE Aerospace ha consuntivato 42,3 miliardi di fatturato, in crescita dai 35,1 miliardi del 2024, e un utile per azione di 6,37 dollari, a fronte dei 4,60 dell'anno prima. Il Free Cash Flow si è attestato a 7,7 miliardi in aumento del 24% sull'anno precedente.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: "Con un quarto trimestre positivo, GE Aerospace ha chiuso un anno eccezionale, con un fatturato in crescita del 21%, un utile per azione (EPS) in crescita del 38% e una Free Cash Flow conversion superiore al 100%. La nostra performance dimostra come FLIGHT DECK stia prendendo piede, mentre acceleriamo la produzione di servizi e attrezzature per soddisfare il nostro crescente portafoglio ordini di circa 190 miliardi di dollari".
"Entriamo nel 2026 con un solido slancio per consolidare questi risultati e siamo ben posizionati per creare maggiore valore per i nostri clienti. Questo supporta un altro anno di sostanziale crescita dell'EPS e della liquidità, e sono fiducioso che il nostro team ci riuscirà", ha aggiunto Culp.

Per l'intero 2026 GE Aerospace si attende di migliorare quanto fatto nel 2025 con l'obiettivo di conseguire un adjusted EPS compreso tra 7,10 e 7,40 dollari e un Free Cash Flow tra 8,0 e 8,4 miliardi (FCF conversion superiore al 100%)


