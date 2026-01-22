GE Aerospace, quarto trimestre in crescita a doppia cifra oltre il consensus

(Teleborsa) - GE Aerospace
ha chiuso il quarto trimestre 2025
con un utile per azione rettificato
di 1,57 dollari, in crescita del 19% rispetto al pari periodo del 2024, e oltre le stime degli analisti ferme a 1,43 dollari. Il fatturato
del trimestre è stato pari a 11,87 miliardi, il 20% in più rispetto all'anno precedente e superiore anche al consensus di 11,2 miliardi.
Nell'intero 2025
GE Aerospace ha consuntivato 42,3 miliardi di fatturato
, in crescita dai 35,1 miliardi del 2024, e un utile per azione
di 6,37 dollari, a fronte dei 4,60 dell'anno prima. Il Free Cash Flow
si è attestato a 7,7 miliardi in aumento del 24% sull'anno precedente.
Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr.
, ha dichiarato: "Con un quarto trimestre positivo, GE Aerospace ha chiuso un anno eccezionale, con un fatturato in crescita del 21%, un utile per azione (EPS) in crescita del 38% e una Free Cash Flow conversion superiore al 100%. La nostra performance dimostra come FLIGHT DECK stia prendendo piede, mentre acceleriamo la produzione di servizi e attrezzature per soddisfare il nostro crescente portafoglio ordini di circa 190 miliardi di dollari".
"Entriamo nel 2026 con un solido slancio per consolidare questi risultati e siamo ben posizionati per creare maggiore valore per i nostri clienti. Questo supporta un altro anno di sostanziale crescita dell'EPS e della liquidità, e sono fiducioso che il nostro team ci riuscirà", ha aggiunto Culp.
Per l'intero 2026
GE Aerospace si attende di migliorare quanto fatto nel 2025 con l'obiettivo di conseguire un adjusted EPS
compreso tra 7,10 e 7,40 dollari e un Free Cash Flow
tra 8,0 e 8,4 miliardi (FCF conversion superiore al 100%)