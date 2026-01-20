UK: sussidi disoccupazione dicembre +17.900 unità, tasso disoccupazione al 5,1%

(Teleborsa) - Salgono più delle attese i(claimant count) nel, che a2025 sono risultati in crescita di 17.900 unità, dopo aver riportato un decremento di 3.30 a novembre. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risulta peggiore delle attese degli analisti che indicavano un aumento dei sussidi di 15.600 unità.Il, invece, è rimasto invariato aal 5,1%, in linea con il consensus.Nei tre mesi a novembre, l'ha fatto segnare un calo 82 mila unità, dopo le -16 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una crescita di 27 mila unità.Infine, ilha mostrato a novembre un incremento del 4,5% escludendo i bonus (era atteso un +4,5%), rispetto al +4,6% precedente, mentre cresce del 4,7% includendo questa componente (consensus +4,6%) contro il +4,8% del mese precedente.