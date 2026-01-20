UK: sussidi disoccupazione dicembre +17.900 unità, tasso disoccupazione al 5,1%

(Teleborsa) - Salgono più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio
(claimant count) nel Regno Unito
, che a dicembre
2025 sono risultati in crescita di 17.900 unità, dopo aver riportato un decremento di 3.30 a novembre. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risulta peggiore delle attese degli analisti che indicavano un aumento dei sussidi di 15.600 unità.
Il tasso di disoccupazione
, invece, è rimasto invariato a novembre
al 5,1%, in linea con il consensus.
Nei tre mesi a novembre, l'occupazione
ha fatto segnare un calo 82 mila unità, dopo le -16 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una crescita di 27 mila unità.
Infine, il tasso di crescita dei salari medi
ha mostrato a novembre un incremento del 4,5% escludendo i bonus (era atteso un +4,5%), rispetto al +4,6% precedente, mentre cresce del 4,7% includendo questa componente (consensus +4,6%) contro il +4,8% del mese precedente.(Foto: © Eros Erika / 123RF)