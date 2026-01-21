ERG al primo posto della classifica delle aziende più sostenibili al mondo “Global 100” di Corporate Knights

(Teleborsa) - ERG
si è posizionata al vertice
della classifica mondiale “Global 100 most sustainable corporations in the world” 2026
di Corporate Knights
, che individua e premia le 100 aziende più sostenibili a livello globale.
La società presieduta da Edoardo Garrone è stata premiata in occasione del World Economic Forum di Davos
nel corso di un evento dove sono stati presentati i risultati dell’analisi, che quest’anno ha valutato e messo a confronto oltre 8.000 aziende quotate, e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle imprese della classifica “Global 100” insieme a esponenti di governi e istituzioni.
Le aziende sono state valutate sulla base di una nuova metodologia
che considera tre criteri: investimenti sostenibili, ricavi sostenibili e il Sustainable Revenue Momentum Score (SRMS), indicatore utilizzato per valutare la velocità di crescita dei ricavi sostenibili di un’azienda, tra il 2022 e il 2024.
Tra le motivazioni del riconoscimento conferito ad ERG, la sua trasformazione industriale da compagnia petrolifera ad azienda esclusivamente rinnovabile
, processo in cui il Gruppo ha saputo incrementare la propria crescita in termini di capacità installata e produzione eolica e solare
, completando al contempo l’uscita dal fossile
. ERG si è inoltre aggiudicata la leadership assoluta in classifica per avere raggiunto quota 100% di ricavi e investimenti sostenibili, oltre che per la sua strategia di sostenibilità alla quale è legata anche la politica di remunerazione aziendale.