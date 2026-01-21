ERG al primo posto della classifica delle aziende più sostenibili al mondo “Global 100” di Corporate Knights

ERG

(Teleborsa) -si è posizionata aldella classifica mondiale “di, che individua e premia le 100 aziende più sostenibili a livello globale.La società presieduta da Edoardo Garrone è stata premiata in occasione delnel corso di un evento dove sono stati presentati i risultati dell’analisi, che quest’anno ha valutato e messo a confronto oltre 8.000 aziende quotate, e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle imprese della classifica “Global 100” insieme a esponenti di governi e istituzioni.Le aziende sono state valutate sulla base di unache considera tre criteri: investimenti sostenibili, ricavi sostenibili e il Sustainable Revenue Momentum Score (SRMS), indicatore utilizzato per valutare la velocità di crescita dei ricavi sostenibili di un’azienda, tra il 2022 e il 2024.Tra le motivazioni del riconoscimento conferito ad ERG, la sua trasformazione industriale da compagnia petrolifera ad, processo in cui il Gruppo ha saputo incrementare la propria crescita in termini di, completando al contempo l’. ERG si è inoltre aggiudicata la leadership assoluta in classifica per avere raggiunto quota 100% di ricavi e investimenti sostenibili, oltre che per la sua strategia di sostenibilità alla quale è legata anche la politica di remunerazione aziendale.