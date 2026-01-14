Energia, società a Piazza Affari valgono 220 miliardi di euro a inizio 2026: 21% del listino

A2A

Acea

Acinque

Alerion

Ascopiave

Ecosuntek

Edison

Enel

Eni

Erg

Eviso

Gas Plus

Hera

Iren

Italgas

Saipem

Snam

Terna

(Teleborsa) - Al 1° gennaio 2026, le, rappresentando il 20,94% dell'intero listino; negli ultimi dodici mesi, il loro valore di Borsa è aumentato di oltre 44,4 miliardi di euro, con un importante crescita, di +25,3%, sui 175,8 miliardi di euro di inizio 2025. È quanto emerge dal consueto report del centro studi CoMar presieduto da Massimo Rossi.Il risultato positivo del settore è, tuttavia,, che, sempre nell'anno appena trascorso, ha visto la sua capitalizzazione crescere del 29,7%, da 810,6 miliardi di euro a una di 1.051 miliardi di euro d'inizio 2026.L'indagine ha riguardato tutte lePer quanto riguarda la, in termini assoluti le maggiori sono di Enel con 90,2 miliardi di euro (che da sola pesa per l'8,5% del totale del listino), Eni con 50,7 miliardi (4,8%), Snam con 19 miliardi (1,8%; sale al terzo posto del comparto), Terna con 18,8 miliardi (1,7%); ognuna delle successive vale meno dell'1% del totale del Listino, a cominciare da Italgas, che pure capitalizza 9,6 miliardi di euro (0,9%), seguita da A2A con 7,2 miliardi (0,6%), Hera con 5,9 miliardi (0,5%), Saipem con 4,8 miliardi (0,4%), Acea con 4,7 miliardi, Iren con 3,32 miliardi, Erg con 3,30 miliardi; chiudono, in successione, Alerion, Ascopiave (segmento Star), Acinque, Gas Plus, Edison R. e le quotate sull'Egm Ecosuntek ed Eviso.In merito alle, in termini percentuali, nei valori di Borsa le crescite maggiori sono state di Italgas (+120,1%), Gas Plus (+109,3%), Iren (+33,1%), Snam (+32,2%), Ecosuntek (+31,8%), Edison R. (+31,6%), Enel (+28,9%), Ascopiave (+20%), Terna (+18,8%), Acea (+18,3%), Eni (+18,1%); seguite, nell'ordine, da Hera, Alerion, Acinque, Erg, A2A, Saipem. Solo due sono in territorio negativo (mentre nel 2024 furono sette), ovvero Saipem (-3,3%) e Eviso (-13,9).