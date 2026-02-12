Recordati, upgrade a Equal Weight da Barclays con profilo migliorato e valutazione più interessante

Barclays

(Teleborsa) -ha alzato a "" da "Underweight" lasu, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, confermando a 48 euro per azione il target price.Gli analisti evidenziano che le azioni di Recordati hanno sottoperformato lo STOXX Europe 600 Health Care nell'ultimo anno (-19% a 1 anno contro +1% dell'SXDP), riflettendo probabilmente il miglioramento del sentiment degli investitori per i titoli farmaceutici meno difensivi, che ha portato a una rotazione da Recordati, e il de-rating multiplo dovuto all'incertezza di Isturisa e agli investimenti associati, che ha creato preoccupazioni sui margini per il 2026. "Suggeriamo che", viene sottolineato.In particolare, con le azioni scambiate a circa 48 euro azione, circa il 14% in meno rispetto al precedente valore di bookbuilding del 5% di CVC nel febbraio 2025 (56 euro per azione, che riflette uno sconto del 7% rispetto al FV di 60 euro azione), "riteniamo che gli aspetti economici di un bookbuilding a breve termine appaiano meno interessanti,", si legge nella ricerca.Barclays ha aggiornato le previsioni per riflettere il recente accordo di commercializzazione con MRNA per mRNA-3927 in PA, inclusi milestone/royalty rettificate per il rischio, e aumentato la modellazione di Isturisa. Tutto ciò ha portato a declassamenti di -1/-1/-1% e -1/-2/-1% alleper gli esercizi 2026/2027/2028.