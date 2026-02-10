UniCredit, analisti alzano target price dopo piano. Upgrade a Overweight da Morgan Stanley

(Teleborsa) - Barclays
ha incrementato a 88,9 euro
per azione (dai precedenti 79 euro) il target price su UniCredit
, colosso bancario italiano, confermando la raccomandazione "Overweight" all'indomani dei conti e dei nuovi target
. Gli analisti fanno notare che il piano di UCG si basa su due pilastri: 1) crescita e 2) efficienza
. In entrambi i casi, la tecnologia sembra svolgere un ruolo chiave. La crescita deriverà dai ricavi core (NII, commissioni, assicurazioni e investimenti (quote CBK
e Alpha), mentre il contributo della Russia e le linee di trading (che riflettono anche i costi di copertura per tali partecipazioni) diminuiranno.
Nell'ambito del pilastro della crescita, ci sono due aree principali: A) i finanziamenti a supporto del NII, come commentato in precedenza, con un CAGR sui prestiti oltre il 5% nel periodo 2025-28 escludendo la Russia, e B) la crescita delle TFA dei clienti che stimola commissioni e assicurazioni, con un CAGR sui prestiti del 6% nel periodo 2025-28. Su quest'ultimo punto, UniCredit ha già aumentato le vendite lorde dei prodotti in-house
al 70% del totale a gennaio 2026, rispetto al 50% medio del 2025. "A nostro avviso, questa rimane un'area chiave in cui UCG potrebbe migliorare il proprio potenziale (sia nella gestione patrimoniale che nella distribuzione) rispetto ad altri competitor italiani", si legge nella ricerca.Equita
ha aumentato a 86 euro
per azione (+4%) il target price, confermando la raccomandazione "Buy". Alla luce dei messaggi complessivamente solidi emersi dalla call, il broker ha incrementato le stime 2026–28 del +4% in media, principalmente per riflettere una dinamica dei ricavi più favorevole e una migliore gestione dei costi operativi, beneficiando degli investimenti e delle iniziative già spesate nel corso del 2025. Nessuna novità rilevante sul fronte M&A
: UniCredit ha ribadito che eventuali iniziative su Alpha Bank non verranno considerate in assenza di una visione favorevole di entrambe le parti.
Tra gli altri giudizi, Mediobanca
ha alzato il target price a 92 euro
(Outperform confermato) e Morgan Stanley
ha migliorato la raccomandazione a "Overweight" da "Equal weight" con target price a 95,5 euro
da 82,6.