Barclays rivede le stime su Puma: trimestre di riassetto dopo l’uscita di Puma United

(Teleborsa) - Barclays
ha aggiornato le proprie previsioni su Puma
in vista dei risultati dell'intero esercizio 2025, incorporando l'impatto della cessione del business Puma United. La banca mantiene pressoché invariata la stima di crescita organica per il quarto trimestre, prevedendo un calo del 29%.
Per l'intero anno 2025, Barclays si attende un EBIT negativo di circa 360 milioni di euro, delineando un esercizio di transizione per il gruppo sportivo. L'analisi descrive il periodo come un trimestre di svolta, in cui Puma riorganizza la struttura e prepara il terreno per un nuovo equilibrio operativo dopo la dismissione dell’attività statunitense.
Gli analisti di Barclays confermano pertanto il giudizio a "Equal Weight", mentre alzano il target price del 38% a 22 euro dai 16 precedenti.