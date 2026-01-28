Barclays, LVMH supera le attese nel 2025 su vendite e margini

(Teleborsa) - I risultati 2025
di LVMH
mostrano una performance superiore alle attese, con un lieve miglioramento sul fronte delle vendite e un progresso più marcato sui margini. Barclays evidenzia come nel quarto trimestre il gruppo abbia registrato una crescita del fatturato dell'1%, leggermente sopra il consenso che indicava una dinamica piatta.
Barclays sottolinea, inoltre, che la divisione Fashion & Leather Goods ha riportato un calo del 3%, in linea con le stime ufficiali, ma probabilmente inferiore alle aspettative del buy-side. Il punto più positivo, secondo gli analisti, è il beat sui margini in tutte le principali aree operative, segnale di una gestione efficiente e di una redditività più solida del previsto.
Nel complesso, Barclays interpreta i risultati come la conferma della capacità di LVMH di mantenere una struttura profittevole anche in un contesto di crescita moderata, grazie alla resilienza dei marchi chiave e alla disciplina operativa del gruppo. Pertanto, gli analisti confermano il guidizio sul titolo "equal weight" e il target price a 580 euro.