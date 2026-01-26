Consob, sanzione da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la memecoin già bloccata

(Teleborsa) - La Consob
ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro
a Fabrizio Corona
per la violazione del Regolamento UE sulle cripto-attività con l'offerta al pubblico di "memecoin $CORONA".
L'offerta di memecoin $CORONA, effettuata da Corona tramite il Canale Telegram https://t.me/officialcoronamemes ed il sito internet www.getcoronamemes.com, già bloccata con delibera Consob del 4 marzo 2025, non è stata promossa da una persona giuridica
come richiesto dalla normativa applicabile, non è stata accompagnata dalla redazione di un White Paper
conforme al MiCAR, né Corona ha notificato alla Consob un White Paper conformemente al MiCAR e pubblicato il documento conformemente a quanto richiesto.
Quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per almeno nove giorni
, essendo stata accertata per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la delibera che l'ha bloccata.
Consob evdienzia che Corona "non ha assunto un atteggiamento collaborativo
, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva".