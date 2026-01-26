Milano 11:24
Consob, sanzione da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la memecoin già bloccata

Finanza
(Teleborsa) - La Consob ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a Fabrizio Corona per la violazione del Regolamento UE sulle cripto-attività con l'offerta al pubblico di "memecoin $CORONA".

L'offerta di memecoin $CORONA, effettuata da Corona tramite il Canale Telegram https://t.me/officialcoronamemes ed il sito internet www.getcoronamemes.com, già bloccata con delibera Consob del 4 marzo 2025, non è stata promossa da una persona giuridica come richiesto dalla normativa applicabile, non è stata accompagnata dalla redazione di un White Paper conforme al MiCAR, né Corona ha notificato alla Consob un White Paper conformemente al MiCAR e pubblicato il documento conformemente a quanto richiesto.

Quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per almeno nove giorni, essendo stata accertata per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la delibera che l'ha bloccata.

Consob evdienzia che Corona "non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva".
