Consob, sanzione da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la memecoin già bloccata

(Teleborsa) - Laha applicato unaper la violazione del Regolamento UE sulle cripto-attività con l'offerta al pubblico di "memecoin $CORONA".L'offerta di memecoin $CORONA, effettuata da Corona tramite il Canale Telegram https://t.me/officialcoronamemes ed il sito internet www.getcoronamemes.com, già bloccata con delibera Consob del 4 marzo 2025,come richiesto dalla normativa applicabile,conforme al MiCAR, né Corona ha notificato alla Consob un White Paper conformemente al MiCAR e pubblicato il documento conformemente a quanto richiesto.Quanto alla durata della violazione, essa, essendo stata accertata per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la delibera che l'ha bloccata.Consob evdienzia che Corona ", essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva".