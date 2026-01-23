Abusivismo finanziario, Consob oscura 10 siti: totale sale a 1.537

(Teleborsa) -hamediante i quali vengono: in particolare è stata disposta la chiusura di 3 siti che prestano servizi di investimento in assenza di autorizzazione e di 7 siti mediante i quali sono state svolte tre offerte al pubblico di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.Di seguito iper i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: Trade Point PTY (sito internet https://evpmarketgroup.com e relativa pagina https://client.evpmarketgroup.com); Alfa Mercati (sito internet https://alfamercati.com e relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com); Horizons28 (sito internet https://horizons28.com e relativa pagina https://area.hz-zone.com); AIXA MINER CLOUD MINING INVESTMENT LTD (siti internet https://aixaminer.com, https://aixaminer.org e https://aixaminer.net); FYENERGY CRYPTOCURRENCY INVESTMENT LTD (siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net); Hodlwealth (sito internet https://hodlwealth.org).Sale, così, adalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.