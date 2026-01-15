Abusivismo finanziario, Consob oscura 5 siti: totale sale a 1.527

(Teleborsa) - Laha ordinato l'. Si tratta dei primi interventi adottati dall'Autorità nel corso del 2026 nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario online.Di seguito iper i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "CCBIGLOBAL" (sito internet https://ccbiglobal.com e relative pagine https://clientzone.ccbiglobal.com e https://wt.ccbiglobal.com); "Torotrades24" (sito internet https://torotrades24.com e relative pagine https://clients.torotrades24.com e https://trading.torotrades24.com); "Partners-Swiss"(sito internet https://partners-swiss.com e relative pagine https://clientarea.partners-swiss.co e https://web-trader.partners-swiss.co); Wallwood Capital Management Limited ("Privanet Securities") (sito internet https://privanetsecurities.com e relativa pagina https://client.privanetsecurities.com). "AurosAi" (sito internet https://myauros-ai.com e relativa pagina https://account.myauros-ai.com).Sale così ail numero deidalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata, dal "decreto crescita", del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.