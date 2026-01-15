Milano 16:47
Abusivismo finanziario, Consob oscura 5 siti: totale sale a 1.527
(Teleborsa) - La Consob ha ordinato l'oscuramento di cinque nuovi siti web attraverso cui vengono prestati abusivamente servizi finanziari. Si tratta dei primi interventi adottati dall'Autorità nel corso del 2026 nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario online.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "CCBIGLOBAL" (sito internet https://ccbiglobal.com e relative pagine https://clientzone.ccbiglobal.com e https://wt.ccbiglobal.com); "Torotrades24" (sito internet https://torotrades24.com e relative pagine https://clients.torotrades24.com e https://trading.torotrades24.com); "Partners-Swiss"(sito internet https://partners-swiss.com e relative pagine https://clientarea.partners-swiss.co e https://web-trader.partners-swiss.co); Wallwood Capital Management Limited ("Privanet Securities") (sito internet https://privanetsecurities.com e relativa pagina https://client.privanetsecurities.com). "AurosAi" (sito internet https://myauros-ai.com e relativa pagina https://account.myauros-ai.com).

Sale così a 1.527 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata, dal "decreto crescita", del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
