Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in flessione dello 0,62%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46.738, con il supporto più immediato individuato in area 45.792. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45.362.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```