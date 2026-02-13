Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59.983. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60.848. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59.695.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
