Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59.983. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60.848. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59.695.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)