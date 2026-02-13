Antares Vision centra la guidance 2025: ricavi stabili e PFN in miglioramento

Antares Vision

(Teleborsa) - Nell'intero 2025,ha fatto registrare un incremento deglidel +19% Y/Y (+21% Y/Y ex. FX), in accelerazione rispetto a quanto registrato nei 9M 2025 (+9% Y/Y).pari a €204 milioni, registrano una contrazione del -2% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (invariati ex. FX); questo risultato è in linea con la guidance fornita in occasione della pubblicazione dei risultati sui 9 mesi 2025.In data 9 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Antares Vision ha esaminato alcuni dati preliminari gestionali relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato il budget 2026 e, di conseguenza, l’aggiornamento del piano industriale stand-alone.Il piano tiene conto del rallentamento nell’acquisizione degli ordini del business Life Science (che tuttora non evidenza inversioni di tendenza), nonché dell’attuale rapporto di cambio euro-dollaro, delle continue incertezze di natura geo-politica, e del contributo positivo del business L5. L’aggiornamento del piano, spiega una nota, "evidenzia che gli obiettivi finanziari previsti dal Piano Industriale 2025–2027, pubblicato in data 7 aprile 2025, non risultano più attuali. Tale piano prospettava un CAGR dei ricavi per il periodo 2025-2027 del 7-9%".Ora, invece, "si prevede, sempre stand-alone, un CAGR 2025-2028 dei ricavi mid single digit, ancorché la crescita sia supportata dall’avvio di alcuni progetti governativi (L5) non presenti nel Piano Industriale 2025–2027. Inoltre, sempre nel periodo 2025-2028, si prevede un progressivo miglioramento dell’Adjusted EBITDA, fino ad arrivare nel 2028 ad una marginalità del 19-20%. Infine, per quanto riguarda la posizione finanziaria netta e la generazione di cassa, si stima a fine 2028 un rapporto NFP/Adj. EBITDA inferiore a 1x".Pur in un contesto caratterizzato da elementi di volatilità e incertezza, "il Gruppo conferma la solidità della propria posizione finanziaria e patrimoniale. Inoltre, la Società ribadisce la capacità di perseguire gli obiettivi di lungo periodo delineati nel Piano Industriale, continuando a investire in innovazione, digitalizzazione e sviluppo delle competenze, nel rispetto di una gestione equilibrata esostenibile"., ha commentato: “Chiudiamo il 4Q e l’esercizio 2025 con risultati in linea con la guidance pubblicata in occasione dei risultati del terzo trimestre, con conferma del trend di rallentamento degli ordini nel segmento Life Science, compensato dalla crescita dell’ordinato nel segmento FMCG. L’accelerazione degli ordini nel quarto trimestre (+43% Y/Y), dovuta ad un picco di contratti SCT a lungo termine (escludendo i quali la raccolta è invariata), testimonia la validità della nostra offerta commerciale e la fidelizzazione dei nostri clienti.del miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, scesa a 76 milioni di euro, e della tenuta della marginalità: evidenze concrete che il percorso di efficientamento e gestione rigorosa dei costi staproducendo i benefici attesi, rendendo l'azienda più snella e dinamica"., ha aggiunto: “di Antares Vision Group, la capacità di navigare contesti di mercato complessi attraverso l'innovazione e dimostrano che la nostra leadership tecnologica rimane un punto di riferimento imprescindibile per i settori strategici. Conclusa con successo una prima fase diottimizzazione dei processi e recupero della redditività, il Gruppo entra ora in un nuovo ciclo di sviluppo. Continueremo a investire nell’integrazione di soluzioni digitali e sostenibili, certi che le basi solide costruite negli ultimi anni siano il volano per una crescita di valore nel lungo periodo".