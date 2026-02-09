Antares Vision, 2025 in linea con guidance. Ridimensiona target del piano

Antares Vision

Crane NXT Inspection and Tracking Technologies

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha. Sulla società parità il 16 febbraio l'OPA della statunitenseIl piano tiene conto del(che tuttora non evidenza inversioni di tendenza), nonché dell'attuale rapporto di cambio euro-dollaro, delle continue incertezze di natura geo-politica, e del contributo positivo del business L5.I dati manageriali non assoggettati a revisione contabile evidenziano, per l'per il FY 2025 pubblicata il 13 novembre 2025. Nello specifico, per il FY 2025 i ricavi risultano circa 204 milioni di euro, l'Adjusted EBITDA si attesta nell'intorno del 16% e il rapporto PFN/Adjusted EBITDA a circa 2.4x.L'aggiornamento del piano evidenzia che gli. Tale piano prospettava un CAGR dei ricavi per il periodo 2025-2027 del 7-9%. Ora, invece, si prevede, sempre stand-alone, un CAGR 2025-2028 dei ricavi mid single digit, ancorché la crescita sia supportata dall'avvio di alcuni progetti governativi (L5) non presenti nel Piano Industriale 2025–2027. Inoltre, sempre nel periodo 2025-2028, si prevede un progressivo miglioramento dell'Adjusted EBITDA, fino ad arrivare nel 2028 ad una marginalità del 19-20%. Infine, per quanto riguarda la posizione finanziaria netta e la generazione di cassa, si stima a fine 2028 un rapporto NFP/Adj. EBITDA inferiore a 1x.