Antares Vision, 2025 in linea con guidance. Ridimensiona target del piano
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha approvato il budget 2026 e l'aggiornamento del piano industriale stand-alone. Sulla società parità il 16 febbraio l'OPA della statunitense Crane NXT Inspection and Tracking Technologies.

Il piano tiene conto del rallentamento nell'acquisizione degli ordini del business Life Science (che tuttora non evidenza inversioni di tendenza), nonché dell'attuale rapporto di cambio euro-dollaro, delle continue incertezze di natura geo-politica, e del contributo positivo del business L5.

I dati manageriali non assoggettati a revisione contabile evidenziano, per l'esercizio 2025, risultati in linea con la guidance per il FY 2025 pubblicata il 13 novembre 2025. Nello specifico, per il FY 2025 i ricavi risultano circa 204 milioni di euro, l'Adjusted EBITDA si attesta nell'intorno del 16% e il rapporto PFN/Adjusted EBITDA a circa 2.4x.

L'aggiornamento del piano evidenzia che gli obiettivi finanziari previsti dal Piano Industriale 2025-2027, pubblicato ad aprile 2025, non risultano più attuali. Tale piano prospettava un CAGR dei ricavi per il periodo 2025-2027 del 7-9%. Ora, invece, si prevede, sempre stand-alone, un CAGR 2025-2028 dei ricavi mid single digit, ancorché la crescita sia supportata dall'avvio di alcuni progetti governativi (L5) non presenti nel Piano Industriale 2025–2027. Inoltre, sempre nel periodo 2025-2028, si prevede un progressivo miglioramento dell'Adjusted EBITDA, fino ad arrivare nel 2028 ad una marginalità del 19-20%. Infine, per quanto riguarda la posizione finanziaria netta e la generazione di cassa, si stima a fine 2028 un rapporto NFP/Adj. EBITDA inferiore a 1x.

