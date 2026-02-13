Milano 12:33
45.419 -1,74%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:33
10.391 -0,11%
Francoforte 12:33
24.790 -0,25%

Bilancia commerciale Unione Europea in dicembre

Bilancia commerciale Unione Europea in dicembre
Unione Europea, Bilancia commerciale in dicembre pari a 12,6 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 9,3 Mld Euro (la previsione era 11,8 Mld Euro).
