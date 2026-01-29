Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 11.18
Italia, Bilancia commerciale extra UE in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 10.45
Italia,
Bilancia commerciale extra UE in dicembre pari a 8,39 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 7,04 Mld Euro.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
