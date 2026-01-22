Milano 21-gen
Bilancia commerciale Giappone in dicembre
Giappone, Bilancia commerciale in dicembre pari a 105,7 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 316,7 Mld ¥ (la previsione era 357 Mld ¥).
