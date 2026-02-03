Amundi, deflussi retail da UniCredit per 16 miliardi di euro nel 2025

(Teleborsa) - Amundi
, colosso europeo della gestione del risparmio e controllato da Crédit Agricole
, ha comunicato che i deflussi dalle reti di UniCredit hanno raggiunto i 16 miliardi di euro nel 2025
, di cui 4 miliardi di euro nel quarto trimestre. È quanto emerge dalla nota sui conti
.
Nonostante i deflussi dalle reti UniCredit, gli afflussi netti nel Retail
ammontano a +21,7 miliardi di euro (+7 miliardi di euro nel quarto trimestre), grazie al sostenuto andamento positivo dei Distributori Terzi (+33 miliardi di euro, +11 miliardi di euro nel quarto trimestre).
"La situazione non è cambiata: la partnership termina a luglio 2027. Potrebbe essere rinnovata o meno
", ha dichiarato la CEO Valerie Baudson
durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta Bloomberg. "Rimaniamo pienamente mobilitati e impegnati in questo senso", ha aggiunto.
La CEO ha aggiunto che Amundi gestiva 86 miliardi di euro di asset nell'ambito del contratto di distribuzione di UniCredit
a fine 2025, secondo quanto scritto da Reuters.
UniCredit e Amundi hanno una partnership commerciale da quando la società italiana ha ceduto la sua divisione fondi Pioneer
ad Amundi quasi dieci anni fa.