SCM SIM, risultato 2025 positivo nonostante netto calo delle commissioni di performance

(Teleborsa) - Solutions Capital Management SIM
(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso il 2025
con un risultato netto
pari a 68 mila euro, in riduzione di 347 mila euro rispetto al risultato di 415 mila euro registrato nel 2024.
Le commissioni attive
, al netto di quelle relative alle performance, superano gli 8,45 milioni di euro, in aumento del 2,2% rispetto a euro 8,27 milioni registrati nel 2024. Considerando le commissioni di performance
, che nel 2025 sono risultate inferiori del 55%, le commissioni attive totali superano i 9,14 milioni di euro, rispetto a euro 9,82 milioni registrati nel 2024.
Nel dettaglio, le commissioni di consulenza in materia di investimenti
sono pari a euro 1,53 milioni (+15% rispetto a euro 1,33 milioni del 2024), le commissioni da consulenza generica sono pari a euro 1,99 milioni (euro 2,64 milioni nel 2024, -24%), le commissioni da gestioni patrimoniali sono pari a euro 2,28 milioni (+7% rispetto a euro 2,14 milioni del 2024). Molto positivo il contributo delle commissioni del comparto assicurativo a euro 2,46 milioni, in crescita del 23% rispetto a euro 2 milioni del 2024. In netta riduzione le commissioni di performance che si attestano a euro 693 mila, rispetto a euro 1,55 milioni del 2024 (-55%).
Le commissioni passive
risultano pari a euro 4,43 milioni, rispetto a euro 4,81 milioni registrati nell’esercizio precedente (-8%). Il margine di intermediazione si attesta a euro 4,67 milioni, in riduzione del 6% rispetto a euro 5,01 milioni registrati nel 2024. I costi operativi sfiorano i 4,13 milioni, in riduzione del 3%.
Escludendo il comparto assicurativo, la raccolta netta
da inizio anno è positiva per 28 milioni di euro (5,3 milioni nel 2024); la raccolta in gestione patrimoniale è positiva per 24 milioni, mentre quella in consulenza è positiva per 4 milioni. Includendo il comparto assicurativo, si registra una raccolta netta negativa per 96 milioni, relativa a masse con redditività esigua, determinata dalla ripartizione del portafoglio Cronos Vita su diverse compagnie. Solo con alcune di queste SCM ha mantenuto il rapporto ed i relativi flussi informativi.
A fine 2025 la struttura commerciale
conta 50 consulenti finanziari e assicurativi (54 al 31 dicembre 2024) e, dopo l’attività di razionalizzazione volta a consentire l’uscita delle risorse inattive, può considerarsi stabilizzata.
Gli Asset Under Control
Gli Asset Under Control si attestano a 848 milioni di euro, rispetto a 948 milioni registrati al 31 dicembre 2024, di cui 251 milioni in consulenza, 302 milioni in gestione patrimoniale, 236 milioni nel comparto assicurativo e 60 milioni in SCM Sicav.