SCM SIM, risultato 2025 positivo nonostante netto calo delle commissioni di performance

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso ilcon unpari a 68 mila euro, in riduzione di 347 mila euro rispetto al risultato di 415 mila euro registrato nel 2024.Le, al netto di quelle relative alle performance, superano gli 8,45 milioni di euro, in aumento del 2,2% rispetto a euro 8,27 milioni registrati nel 2024. Considerando le, che nel 2025 sono risultate inferiori del 55%, le commissioni attive totali superano i 9,14 milioni di euro, rispetto a euro 9,82 milioni registrati nel 2024.Nel dettaglio, lesono pari a euro 1,53 milioni (+15% rispetto a euro 1,33 milioni del 2024), le commissioni da consulenza generica sono pari a euro 1,99 milioni (euro 2,64 milioni nel 2024, -24%), le commissioni da gestioni patrimoniali sono pari a euro 2,28 milioni (+7% rispetto a euro 2,14 milioni del 2024). Molto positivo il contributo delle commissioni del comparto assicurativo a euro 2,46 milioni, in crescita del 23% rispetto a euro 2 milioni del 2024. In netta riduzione le commissioni di performance che si attestano a euro 693 mila, rispetto a euro 1,55 milioni del 2024 (-55%).Lerisultano pari a euro 4,43 milioni, rispetto a euro 4,81 milioni registrati nell’esercizio precedente (-8%). Il margine di intermediazione si attesta a euro 4,67 milioni, in riduzione del 6% rispetto a euro 5,01 milioni registrati nel 2024. I costi operativi sfiorano i 4,13 milioni, in riduzione del 3%.Escludendo il comparto assicurativo, lada inizio anno è positiva per 28 milioni di euro (5,3 milioni nel 2024); la raccolta in gestione patrimoniale è positiva per 24 milioni, mentre quella in consulenza è positiva per 4 milioni. Includendo il comparto assicurativo, si registra una raccolta netta negativa per 96 milioni, relativa a masse con redditività esigua, determinata dalla ripartizione del portafoglio Cronos Vita su diverse compagnie. Solo con alcune di queste SCM ha mantenuto il rapporto ed i relativi flussi informativi.A fine 2025 laconta 50 consulenti finanziari e assicurativi (54 al 31 dicembre 2024) e, dopo l’attività di razionalizzazione volta a consentire l’uscita delle risorse inattive, può considerarsi stabilizzata.Glisi attestano a 848 milioni di euro, rispetto a 948 milioni registrati al 31 dicembre 2024, di cui 251 milioni in consulenza, 302 milioni in gestione patrimoniale, 236 milioni nel comparto assicurativo e 60 milioni in SCM Sicav.