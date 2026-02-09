Milano 17:35
CIR, acquistate azioni proprie per 215 mila euro

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 310.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,6937 euro, per un controvalore pari a 215.061,50 euro.

Al 9 febbraio, CIR possiede un totale di 54.490.376 azioni proprie, pari al 5,95% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Milano, oggi, punta con decisione al rialzo la performance della holding finanziaria, con una variazione percentuale dell'1,60%.,


