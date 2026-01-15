Cube Labs: la controllata Biodiapers si aggiudica un brevetto europeo

Cube Labs

(Teleborsa) -- venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie - annuncia che l’(EPO) ha accolto la domanda di brevetto da parte della società, partecipata per il 50,4% da Cube Labs S.p.A., per il 34% dal trust Cube Labs di cui la Società è unica beneficiaria, per il 5% dall’INBB e per il restante 10,6% dai soci inventori, relativo all’invenzione dal titolo “Absorbent article with system for separating and isolating feces”.L'innovazione, spiega una nota, introduce un sistema attivo di aggregazione e isolamento delle feci – basato su argille minerali naturali in formato micro - e nanogranulare, che compatta e neutralizza il materiale organico, riducendo il contatto con la pelle e, di conseguenza, limitando la proliferazione batterica, il rischio di irritazioni cutanee e infezioni del tratto urinario. Grazie alla sua struttura, che separa fisicamente le feci dalla pelle, il pannolino migliora igiene e comfort, limitando al contempo l’uso di materiali sintetici tipici dei pannolini tradizionali, noti per il loro impatto ambientale e la scarsa biodegradabilità. La tecnologia è pensata per bambini, adulti incontinenti e anziani e rappresenta un passo concreto verso prodotti per l’igiene più evoluti, sicuri e sostenibili.Il brevetto europeo è stato pubblicato in data odierna sul Bollettino Europeo dei Brevetti con numero EP 3972656, con priorità italiana ITA201900007006 del 20 maggio 2019. In linea con la strategia di protezione della proprietà intellettuale di Biodiapers, il brevetto sarà tutelato come Brevetto Unitario nei Paesi aderenti al sistema e, in aggiunta, convalidato nel Regno Unito."L'ottenimento del brevetto europeo rappresenta unadel valore tecnologico sviluppato da Biodiapers", ha commentato. Il nostro obiettivo èin grado di supportare la produzione e la commercializzazione del prodotto su scala europea, valorizzando un’innovazione che coniuga sostenibilità, protezione dell’integrità cutanea e miglioramento della qualità della vita degli utilizzatori".