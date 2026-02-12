Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che sta segnando un calo del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Alerion Clean Power
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,22 Euro e primo supporto individuato a 18,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)