OPA Eles, arriva il via libera del Governo: autorizzazione Golden Power con prescrizioni

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - L'promossa dasulla totalità delle azioni ordinarie diha superato il vaglio governativo. L'Offerente, veicolo indirettamente controllato dal fondo, ha reso noto di aver ricevuto l'autorizzazione all'operazione ai sensi della disciplina "" da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il via libera all'operazione è tuttavia subordinato al rispetto di specifichefinalizzate a tutelare glidell'Emittente. In particolare, il provvedimento impone garanzie sulla continuità operativa di Eles nelle attività legate al settore della difesa e della sicurezza nazionale, richiedendo il pieno rispetto degli impegni internazionali assunti dal gruppo.Le autorità hanno inoltre posto l'accento sullae delsviluppato per le esigenze di difesa, vincolando l'Offerente a garantire la continuità delle attività di ricerca e sviluppo sul territorio italiano. Sotto il profilo strutturale, l'autorizzazione punta a preservare l'identità nazionale del gruppo, imponendo il mantenimento della sede legale e degli impianti industriali strategici inTali condizioni, precisa l'Offerente, risultano in linea con lagià delineata nel Documento di Offerta pubblicato lo scorso 18 dicembre.Il superamento della verifica Golden Power rappresenta un passaggio fondamentale per il perfezionamento dell'OPA, finalizzata all'acquisizione del controllo totale della società attiva nel settore del testing dei semiconduttori.