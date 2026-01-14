Dl Transizione 5.0, ok Camera a fiducia: da Golden power a fonti rinnovabili, le novità

(Teleborsa) - Con 205 sì e 118 no l'Aula della Camera ha approvato la fiducia al dl. Il provvedimento già approvato dal Senato, tra le altre cose, cambia iltra iper esercitare i poteri speciali entra ufficialmente lainoltre per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia.subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovverVa ricordato, infatti, che la legge delconsente al governo di intervenire sulle operazioni societarie a tutela dei settori strategici e rilevanti per la sicurezza nazionale, ma secondo la Commissione europea, l'intervento sulle banche potrebbe violare le regole del mercato unico sulla liberaapprovato con il decreto riguarda leche serve aome riferisce il firmatario della proposta Luca De Carlo (FdI), presidente della commissione Industria del Senato.