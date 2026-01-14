Milano 17:35
Economia
Dl Transizione 5.0, ok Camera a fiducia: da Golden power a fonti rinnovabili, le novità
(Teleborsa) - Con 205 sì e 118 no l'Aula della Camera ha approvato la fiducia al dl Transizione 5.0 . Il provvedimento già approvato dal Senato, tra le altre cose, cambia il golden power: tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria; inoltre per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia.

La seconda novità subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione Ue. Va ricordato, infatti, che la legge del Golden Power consente al governo di intervenire sulle operazioni societarie a tutela dei settori strategici e rilevanti per la sicurezza nazionale, ma secondo la Commissione europea, l'intervento sulle banche potrebbe violare le regole del mercato unico sulla libera circolazione dei capitali e interferire con le competenze della Banca centrale europea in materia di vigilanza bancaria.


Un altro emendamento approvato con il decreto riguarda le aree idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili che serve a "tutelare i terreni agricoli". Come riferisce il firmatario della proposta Luca De Carlo (FdI), presidente della commissione Industria del Senato.
