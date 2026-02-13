La corsa ai data center tra pressing sulle catene di fornitura e fragilità finanziaria

(Teleborsa) - Un recente report diha messo in evidenza che l'(IA) e l'che la supporta sono diventati ormai uno dei. E ciò in particolare negli Stati Uniti, dove l'enorme crescita dei progetti di data center nel 2025 ha attirato ingenti investimenti che persisteranno, a un tasso previsto di oltre 900 miliardi di dollari per il resto del decennio. Tuttavia, le discussioni susi sono intensificate, anche se tali timori non hanno frenato il persistente slancio degli investimenti. La ricerca di S&P sulle dinamiche di questo mercato in rapida evoluzione ha individuato importanti, che sono cruciali per la valutazione dellaMolti concordano sule della sua capacità di rimodellare le società, il modo in cui gli individui vivono e lavorano e i settori industriali. In questo settore S&P nota che la posta in gioco vae arriva ad abbracciare questioni di: basti pensare ache sono emersi come i principali attori nell'IA pur adottando approcci nettamente diversi.Con l'avanzare dell'intelligenza artificiale nell', spiegano gli analisti, la natura dell'a questa tecnologia sta diventando significativamente più complessa, e ancora di più se si aggiunge un. Ciò è evidente anche nell', che sta rimodellando il. La scala, la velocità di costruzione e la sofisticatezza tecnica richiesta da questi progetti creanoper appaltatori, subappaltatori e fornitori, la cui esperienza, solidità patrimoniale e sistemi di gestione del rischio sono spessoche ne derivano.Mentre la domanda di data center iperscalabili guida il ritmo dello sviluppo, molti degli attori responsabili della realizzazione di queste strutture si trovano ad affrontareche si traducono in significative. Aspetti questi che sono ulteriormente amplificati da gradi di, sia negli accordi contrattuali che in quelli finanziari.S&P riscontra che negli ultimi mesi il motore finanziario che alimenta la corsa all'IA si è spostato dai mercati azionari, tradizionalmente culla dell'innovazione ad alto rischio, aiL'espansione dei modelli di finanziamento incentrati sul debito ha fornito finanziamenti significativi all'ecosistema dell'IA, al di là delle aziende tecnologiche più grandi e meglio capitalizzate. Ciò offre, compresi quelli coinvolti nella costruzione di data center e nelle relative catene di fornitura. Ha inoltre, offrendo nuove opportunità a coloro che desiderano finanziare lo sviluppo dell'IA.La nuova configurazione finanziaria, tuttavia, estende i, che sono in genere abituati ad assumere posizioni speculative, spostando unasu creditori, appaltatori, fornitori, enti pubblici e intermediari finanziari.Le dimensioni in rapida crescita di questi data center potrebbero costringere molti appaltatori ad. Con l'accorciarsi dei tempi di consegna sotto la pressione dei grandi clienti tecnologici/di intelligenza artificiale (hyperscaler), il divario tra le esigenze di questi progetti e le risorse disponibili per realizzarli sta diventando sempre più evidente.Secondo S&P sarebbe glia trovarsi probabilmente ad affrontare la maggior parte del rischio finanziario legato a questi progetti: gli analisti hanno visto strutture contrattuali che rendono gli sviluppatori, piuttosto che gli appaltatori, responsabili di sforamenti di costi e ritardi. Allo stesso tempo, glipotrebbero essere soggetti solo a sanzioni lievi e avere limiti di responsabilità, il che li incentiva meno a completare i progetti nei tempi previsti. Tuttavia, gli appaltatori potrebbero dover affrontare ingenti requisiti di approvvigionamento anticipato e spesso non hanno la capacità di estendere o aumentare il finanziamento del capitale circolante.Come detto, la corsa all'AI ha ampliato la base di investitori e operatori delle catene di fornitura. S&P ha evidenziato che moltioperano cone stanno diventando sempre piùper finanziare una rapida crescita. Alla maggior parte degli appaltatori coinvolti nel settore S&P Global Ratings ha assegnato un, in alcuni casi nella categoria "B".Questa valutazione sulla qualità creditizia, che creano. La valutazione su queste realtà riflette ancheche vanno oltre la crescente esposizione ai data center, tra cuidovute all'aumento dei costi di finanziamento e alla necessità di prefinanziare materiali o personale.In questo contesto, spiegano gli analisti, anche sforamenti di costo moderati possono. Inoltre, laimplica che loin un singolo momento possa tradursi in ritardi di progetto più ampi, amplificando sia i rischi di esecuzione che quelli finanziari.