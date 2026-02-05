Maersk prevede profitti in calo nel 2026: annunciato taglio di 1.000 posti di lavoro

A.P. Moller–Maersk

(Teleborsa) - Il colosso danese dello shippingha lanciato un allarme suiper il 2026, scatenando un calo delle azioni che si aggira intorno al 5%. Nonostante un 2025 solido, chiuso conpered, la compagnia prevede un anno difficile a causa dell'eccesso di capacità delle navi portacontainer e della graduale ripresa delle rotte attraverso il Canale di Suez.Per il 2026, Maersk stima un, una netta flessione rispetto ai 9,53 miliardi dello scorso anno. Il rallentamento della crescita del volume globale dei container (prevista tra il 2% e il 4%) e il ritorno alle rotte più brevi del Mar Rosso ridurranno i tempi di percorrenza, esercitando però una forte pressione al ribasso sulle tariffe di nolo.Per contrastare la pressione sui, Maersk ha annunciato un piano di semplificazione organizzativa che prevede la riduzione di circae un risparmio annuale di 180 milioni di dollari. Nonostante le prospettive incerte, il Consiglio di Amministrazione ha proposto undi 480 DKK per azione e ha avviato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) daper i prossimi 12 mesi.Mentre i segmenticontinuano a mostrare segnali positivi, la divisioneha già registrato un EBIT negativo di 153 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2025."Abbiamo ottenuto una solida performance e offerto un elevato valore ai nostri clienti in un anno in cui le catene di approvvigionamento e il commercio globale hanno continuato a essere rimodellati dall'evolversi della geopolitica. In tutte le nostre attività i volumi sono cresciuti e l'utilizzo degli asset è stato molto elevato. Il nostro business Ocean ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l'affidabilità, i Terminal hanno ottenuto risultati record e il settore Logistics & Services ha continuato a progredire. L'anno ha evidenziato la necessità di rafforzare e modernizzare le catene di fornitura globali e le infrastrutture critiche, sottolineando ulteriormente la pertinenza della nostra strategia. La nostra chiave del successo rimane la crescita in stretta collaborazione con i nostri clienti, sfruttando la nostra rete di asset unica e un costante impegno verso l'eccellenza operativa e la disciplina dei costi", ha commentato il Ceo,