Maersk prevede profitti in calo nel 2026: annunciato taglio di 1.000 posti di lavoro

(Teleborsa) - Il colosso danese dello shipping A.P. Moller–Maersk
ha lanciato un allarme sui profitti
per il 2026, scatenando un calo delle azioni che si aggira intorno al 5%. Nonostante un 2025 solido, chiuso con ricavi
per 54 miliardi di dollari
ed EBITDA
a 9,5 miliardi
, la compagnia prevede un anno difficile a causa dell'eccesso di capacità delle navi portacontainer e della graduale ripresa delle rotte attraverso il Canale di Suez.
Per il 2026, Maersk stima un EBITDA rettificato compreso tra 4,5 e 7 miliardi di dollari
, una netta flessione rispetto ai 9,53 miliardi dello scorso anno. Il rallentamento della crescita del volume globale dei container (prevista tra il 2% e il 4%) e il ritorno alle rotte più brevi del Mar Rosso ridurranno i tempi di percorrenza, esercitando però una forte pressione al ribasso sulle tariffe di nolo.
Per contrastare la pressione sui margini
, Maersk ha annunciato un piano di semplificazione organizzativa che prevede la riduzione di circa 1.000 posizioni lavorative
e un risparmio annuale di 180 milioni di dollari. Nonostante le prospettive incerte, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo
di 480 DKK per azione e ha avviato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) da 1 miliardo di dollari
per i prossimi 12 mesi.
Mentre i segmenti Terminals
e Logistics & Services
continuano a mostrare segnali positivi, la divisione Ocean
ha già registrato un EBIT negativo di 153 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2025.
"Abbiamo ottenuto una solida performance e offerto un elevato valore ai nostri clienti in un anno in cui le catene di approvvigionamento e il commercio globale hanno continuato a essere rimodellati dall'evolversi della geopolitica. In tutte le nostre attività i volumi sono cresciuti e l'utilizzo degli asset è stato molto elevato. Il nostro business Ocean ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l'affidabilità, i Terminal hanno ottenuto risultati record e il settore Logistics & Services ha continuato a progredire. L'anno ha evidenziato la necessità di rafforzare e modernizzare le catene di fornitura globali e le infrastrutture critiche, sottolineando ulteriormente la pertinenza della nostra strategia. La nostra chiave del successo rimane la crescita in stretta collaborazione con i nostri clienti, sfruttando la nostra rete di asset unica e un costante impegno verso l'eccellenza operativa e la disciplina dei costi", ha commentato il Ceo, Vincent Clerc
.