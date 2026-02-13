Milano 14:19
Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che avanza bene del 2,56%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cellnex Telecom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Cellnex Telecom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
