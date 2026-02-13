Madrid: risultato positivo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che avanza bene del 2,56%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cellnex Telecom
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Cellnex Telecom
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)