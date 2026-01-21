Milano 12:12
La francese PGS Group acquista la bergamasca Beretta Pallets
(Teleborsa) - Il Gruppo PGS, multinazionale francese, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, sbarca in Italia e acquisisce l’azienda bergamasca Beretta Pallets.

Fondata nel 1920 a Bergamo da Luigi Beretta, Beretta Pallets si è affermata come un attore riconosciuto dell’industria italiana del legno. Negli anni ’60 l’azienda è stata pioniera nella produzione di pallet, ponendo le basi della sua attività attuale. Dal 2011 la società ha sede a Mapello, in posizione strategica tra Milano e Brescia.

Questa operazione rappresenta una nuova tappa fondamentale nello sviluppo internazionale di PGS Group, che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato, e conferma la sua ambizione di rafforzare la presenza nei principali distretti industriali europei.

Con questa acquisizione, PGS Group integra un’unità che combina la produzione di pallet nuovi e il ricondizionamento di pallet usati, con un’offerta standard e su misura.

Il Gruppo PGS ha già avviato importanti progetti industriali e proseguirà con l’ottimizzazione del sito produttivo investendo 5 milioni di euro: due nuove linee di produzione, forni di essiccazione e una cabina di verniciatura saranno già operativi da marzo 2026, aumentando significativamente le capacità del sito, che verranno triplicate fino a raggiungere una produzione annua di 1,5 milioni di pallet.

Il sito di Mapello dispone inoltre di riserve di terreno per futuri sviluppi. Valerio Ruspino, direttore di Beretta Pallets, sarà responsabile dello sviluppo del gruppo sul mercato italiano, mentre l’attuale team di 15 collaboratori è destinato a raddoppiare nel medio termine.

