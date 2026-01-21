La francese PGS Group acquista la bergamasca Beretta Pallets

(Teleborsa) - Il Gruppo PGS
, multinazionale francese, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, sbarca in Italia e acquisisce
l’azienda bergamasca Beretta Pallets
.
Fondata nel 1920 a Bergamo da Luigi Beretta, Beretta Pallets si è affermata come un attore riconosciuto dell’industria italiana del legno. Negli anni ’60 l’azienda è stata pioniera nella produzione di pallet, ponendo le basi della sua attività attuale. Dal 2011 la società ha sede a Mapello, in posizione strategica tra Milano e Brescia.
Questa operazione rappresenta una nuova tappa fondamentale nello sviluppo internazionale
di PGS Group, che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato
, e conferma la sua ambizione di rafforzare la presenza nei principali distretti industriali europei.
Con questa acquisizione, PGS Group integra un’unità che combina la produzione di pallet nuovi e il ricondizionamento di pallet usati, con un’offerta standard e su misura.
Il Gruppo PGS ha già avviato importanti progetti industriali
e proseguirà con l’ottimizzazione del sito produttivo investendo 5 milioni di euro
: due nuove linee di produzione, forni di essiccazione e una cabina di verniciatura saranno già operativi da marzo 2026, aumentando significativamente le capacità del sito, che verranno triplicate fino a raggiungere una produzione annua di 1,5 milioni di pallet
.
Il sito di Mapello dispone inoltre di riserve di terreno per futuri sviluppi
. Valerio Ruspino, direttore di Beretta Pallets, sarà responsabile dello sviluppo del gruppo sul mercato italiano, mentre l’attuale team di 15 collaboratori è destinato a raddoppiare nel medio termine.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)