Si muove in ribasso ArcelorMittal a Amsterdam

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ArcelorMittal, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51,81 Euro. Primo supporto visto a 49,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 48,53.

