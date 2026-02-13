Si muove in ribasso ArcelorMittal a Amsterdam

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio
, che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ArcelorMittal
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51,81 Euro. Primo supporto visto a 49,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 48,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)