Busitalia, Lo Piano: City Sightseeing crescerà nel 2026, olimpiadi grande orgoglio

(Teleborsa) - "La novità più importante del 2026 è l'acquisizione, avvenuta il 15 gennaio, della società City Sightseeing. Per noi significa mettere un tassello importante nel mercato del turismo; è una società che, coerentemente con la nostra strategia". Lo ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Busitalia, durante la Fiera Internazionale del Turismo, che si svolge a Milano dal 10 al 12 Febbraio.L'operatività di City Sightseeing è al centro delle strategie del gruppo, come ha spiegato Lo Piano: "Vogliamo dare la possibilità ai clienti che viaggiano in treno, provenienti sia dal mercato nazionale che dal mercato internazionale, di. Lo facciamo attraverso i tour a bordo dei, ma lo facciamo, aspetto molto importante, anche attraverso le nostre agenzie partner che solo in Italia sono circa 6.000; le città più importanti coperte dal servizio sono Roma, Napoli, Milano ed altre ancora, ma attraverso City Sightseeing vogliamo rendere disponibile il servizio anche in nuove città meno famose".Previsto nel 2026 anche un, come spiega l'amministratore delegato: "Per quanto riguarda la flotta, arriveranno dei bus che vogliamo posizionare anche in città importanti come Firenze verso alcuni porti del Nord Italia, proprio perché vogliamo servire anche il settore crocieristico".deiinvernali di Milano - Cortina 2026, per cui sta fornendo un importante servizio logistico, come illustrato da Lo Piano: "In questo momento abbiamo circa 1.200 dipendenti operativi su tutte le, che sono cinque in tre regioni diverse, con 500 bus. Vi do soltanto un dato: dal 23 gennaio ad oggi abbiamo fatto circa 48.000 corse. Quindi numeri esagerati e importanti".Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata. L'acquisizione di City Sightseeing rientra tra le iniziative di integrazione verticale del, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici.L’ingresso del Gruppo City Sightseeing Italia rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di Busitalia e del Gruppo FS nel settore della mobilità turistica, in coerenza con la strategia di Trenitalia orientata al. L’operazione favorisce l’integrazione tra trasporto locale, ferrovia e servizi sightseeing, attraverso soluzioni di intermodalità ferro-gomma che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale.Il Gruppo City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi, e offre, noleggio autobus per eventi privati e promozionali, e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.