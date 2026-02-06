Geely Auto, a gennaio più di 270.000 veicoli consegnati e vendite internazionali più che raddoppiate

(Teleborsa) - La cineseha aperto il 2026 con, in aumento dell’1% su base annua e del 14% rispetto a dicembre 2025. Le consegne di veicoli a nuova energia (NEV) hanno raggiunto 124.252 unità, con una crescita del 3% anno su anno. Le vendite al di fuori della Cina continentale si sono attestate a 60.506 unità, in aumento del 121% su base annua e del 50% su base mensile. Di queste, le vendite dihanno rappresentato 32.117 unità, in crescita del 76% rispetto al mese precedente., il brand globale mainstream focalizzato sui veicoli a nuova energia, ha registrato vendite a gennaio pari a 82.990 unità. La gamma di veicoli condi Geely ha totalizzato 134.448 unità consegnate, in crescita dell’87% su base mensile, confermandosi come linea di autovetture a combustione più venduta in Cina per il nono anno consecutivo., il brand globale premium focalizzato sui veicoli a nuova energia, ha registrato a gennaio 28.877 consegne, in crescita del 12% su base annua. Le vendite complessive globali hanno superato quota 1,71 milioni di unità. Nel frattempo, le consegne globali dei modelli Lynk & Co 01 e Lynk & Co 06 hanno superato rispettivamente le 330.000 e le 300.000 unità., il brand globale di lusso e tecnologia, ha consegnato a gennaio 23.852 veicoli, quasi raddoppiando i volumi su base annua con una crescita del 99,7%.Guardando al futuro, ilpunta a vendite complessive pari anel 2026, inclusi 640.000 unità nei mercati internazionali., Managing Director di Geely Italia e di Jameel Motors Italy, ha commentato: "I risultati di inizio 2026 confermano la solidità della strategia globale del Gruppo Geely Auto. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave nello sviluppo europeo: grazie alla partnership con Jameel Motors, realtà internazionale con oltre ottant’anni di esperienza nel settore automotive, stiamo costruendo una presenza solida e strutturata".