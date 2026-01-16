Mitsubishi acquista asset di shale gas in Texas e Louisiana per 7,5 miliardi di dollari

Mitsubishi

(Teleborsa) -, conglomerato giapponese che opera in diversi settori, hae nelle relative entità e partecipazioni, segnando il propriolungo tutta la catena del valore, dalla proprietà upstream alle vendite sul mercato interno e all'esportazione del gas prodotto.In particolare, Mitsubishi ha raggiunto un accordo il 16 gennaio 2026 con Aethon Energy Management e gli attuali azionisti di Aethon, tra cui Ontario Teachers' Pension Plan e RedBird Capital Partners, per un. Inoltre, sono presenti 2,33 miliardi di dollari di debito. Gli asset di gas di scisto di Aethon si trovano principalmente nella formazione di Haynesville Shale, che si estende tra Texas e Louisiana, e attualmente producono circa 2,1 miliardi di piedi cubi/giorno di gas naturale (equivalenti a circa 15 milioni di tonnellate all'anno di GNL).Basandosi sulla consolidata piattaforma energetica nordamericana di Mitsubishi, che include lo sviluppo upstream di gas di scisto con Ovintiv nella Columbia Britannica, il marketing e la logistica midstream tramite CIMA Energy a Houston, l'esportazione di GNL tramite LNG Canada e Cameron LNG e la produzione di energia tramite Diamond Generating Corporation, questa acquisizione