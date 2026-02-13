Wendy's, utili oltre le attese ma l'outlook delude il mercato

Wendy's

(Teleborsa) - Nonostante un quarto trimestre chiuso con risultati leggermente superiori alle aspettative degli analisti, le azioni dihanno subito una pesante flessione nel pre-market. A innescare le vendite è stata la pubblicazione di unaper ildecisamente inferiore alle previsioni di Wall Street, che ha messo in ombra la performance positiva di fine anno.Nel, laha riportato un utile per azione rettificato di, superando di un centesimo le stime degli analisti. Anche isono stati superiori al previsto, attestandosi acontro i 537,55 milioni del consenso. Tuttavia, i dati sullehanno mostrato segnali di sofferenza: le vendite di sistema sono diminuite dell'8,3% a 3,4 miliardi di dollari, mentre le vendite a parità di ristoranti sono crollate del 10,1% a livello globale e dell'11,3% negli Stati Uniti.Il bilancio dell'evidenzia le difficoltà del gruppo, con un, in calo del 12% rispetto al dollaro registrato nel 2024. Negli Stati Uniti, il margine dei ristoranti gestiti dalla società è sceso al 12,7% dal precedente 16,5%, penalizzato dal minor traffico di clienti, dall'inflazione delle materie prime e dall'aumento dei costi del lavoro.Il vero nodo critico per gli investitori riguarda però leper il. Wendy's ha previsto un utile per azione compreso tra 0,56 e 0,60 dollari, una cifra significativamente distante dagli 0,85 dollari stimati dagli analisti. Inoltre, la società prevede che la crescita delle vendite globali di sistema rimarrà piatta per l'anno a venire.