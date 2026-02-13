Milano 14:09
45.394 -1,79%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:09
10.389 -0,13%
Francoforte 14:09
24.852 0,00%

Wendy's, utili oltre le attese ma l'outlook delude il mercato

Finanza
Wendy's, utili oltre le attese ma l'outlook delude il mercato
(Teleborsa) - Nonostante un quarto trimestre chiuso con risultati leggermente superiori alle aspettative degli analisti, le azioni di Wendy's hanno subito una pesante flessione nel pre-market. A innescare le vendite è stata la pubblicazione di una guidance per il 2026 decisamente inferiore alle previsioni di Wall Street, che ha messo in ombra la performance positiva di fine anno.

Nel quarto trimestre, la catena di fast-food ha riportato un utile per azione rettificato di 0,16 dollari, superando di un centesimo le stime degli analisti. Anche i ricavi sono stati superiori al previsto, attestandosi a 543 milioni di dollari contro i 537,55 milioni del consenso. Tuttavia, i dati sulle vendite globali hanno mostrato segnali di sofferenza: le vendite di sistema sono diminuite dell'8,3% a 3,4 miliardi di dollari, mentre le vendite a parità di ristoranti sono crollate del 10,1% a livello globale e dell'11,3% negli Stati Uniti.

Il bilancio dell'intero anno 2025 evidenzia le difficoltà del gruppo, con un utile rettificato di 0,88 dollari per azione, in calo del 12% rispetto al dollaro registrato nel 2024. Negli Stati Uniti, il margine dei ristoranti gestiti dalla società è sceso al 12,7% dal precedente 16,5%, penalizzato dal minor traffico di clienti, dall'inflazione delle materie prime e dall'aumento dei costi del lavoro.

Il vero nodo critico per gli investitori riguarda però le prospettive per il 2026. Wendy's ha previsto un utile per azione compreso tra 0,56 e 0,60 dollari, una cifra significativamente distante dagli 0,85 dollari stimati dagli analisti. Inoltre, la società prevede che la crescita delle vendite globali di sistema rimarrà piatta per l'anno a venire.



(Foto: © rawpixel)
Condividi
```