Wendy's, utili oltre le attese ma l'outlook delude il mercato

(Teleborsa) - Nonostante un quarto trimestre chiuso con risultati leggermente superiori alle aspettative degli analisti, le azioni di Wendy's
hanno subito una pesante flessione nel pre-market. A innescare le vendite è stata la pubblicazione di una guidance
per il 2026
decisamente inferiore alle previsioni di Wall Street, che ha messo in ombra la performance positiva di fine anno.
Nel quarto trimestre
, la catena di fast-food
ha riportato un utile per azione rettificato di 0,16 dollari
, superando di un centesimo le stime degli analisti. Anche i ricavi
sono stati superiori al previsto, attestandosi a 543 milioni di dollari
contro i 537,55 milioni del consenso. Tuttavia, i dati sulle vendite globali
hanno mostrato segnali di sofferenza: le vendite di sistema sono diminuite dell'8,3% a 3,4 miliardi di dollari, mentre le vendite a parità di ristoranti sono crollate del 10,1% a livello globale e dell'11,3% negli Stati Uniti.
Il bilancio dell'intero anno 2025
evidenzia le difficoltà del gruppo, con un utile rettificato di 0,88 dollari per azione
, in calo del 12% rispetto al dollaro registrato nel 2024. Negli Stati Uniti, il margine dei ristoranti gestiti dalla società è sceso al 12,7% dal precedente 16,5%, penalizzato dal minor traffico di clienti, dall'inflazione delle materie prime e dall'aumento dei costi del lavoro.
Il vero nodo critico per gli investitori riguarda però le prospettive
per il 2026
. Wendy's ha previsto un utile per azione compreso tra 0,56 e 0,60 dollari, una cifra significativamente distante dagli 0,85 dollari stimati dagli analisti. Inoltre, la società prevede che la crescita delle vendite globali di sistema rimarrà piatta per l'anno a venire.(Foto: © rawpixel)