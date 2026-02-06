Germania, surplus bilancia commerciale dicembre aumenta oltre le attese a 17,1 miliardi

(Teleborsa) -. Nel mese di2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 17,1 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 13,6 miliardi di novembre. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 14,1 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lesono aumentate del 4,0% su base mensile, mentre lehanno registrato un incremento dell'1,4%. Rispetto a dicembre 2024, le esportazioni sono aumentate del 2,7% e le importazioni del 5,6%, sulla base di dati provvisori.