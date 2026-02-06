A2A celebra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Con l'avvio deipartner domestico dell'iniziativa, accompagna l'inizio della manifestazione con una proiezione speciale sulle facciate delle proprie sedi di Milano e Brescia. Fino al termine dei Giochi Paralimpici, ogni sera le facciate degli edifici di Corso di Porta Vittoria a Milano e di via Lamarmora a Brescia ospiteranno una proiezione dedicata ai Giochi Invernali."Un'iniziativa avviata dal Gruppo – spiegain una nota – per contribuire ad accendere lo spirito dei Giochi e accompagnare l'evento che vedrà l'Italia al centro della scena internazionale, a partire dai luoghi in cui l'azienda ha iniziato il suo sviluppo. Un omaggio simbolico alla manifestazione sportiva che richiama i valori di integrazione, inclusione e crescita individuale e collettiva, propri dello spirito olimpico e paralimpico e dell'identità di A2A come Life Company".